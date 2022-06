Biella, pubblico e privato fanno sinergia: avviato il progetto di riqualificazione del Tracciolino

Sarà a lungo termine il progetto di riqualificazione della strada provinciale che da Andrate giunge in Valdilana, meglio conosciuta dai Biellesi con il nome di “Tracciolino”, anche se ne rappresenta solo un tratto. Circa un anno fa è stata avviata la discussione che vede come attori principali la Provincia di Biella e l’ente privato di promozione turistica Fondazione Biellezza.



L’iniziativa è stata presentata nella mattinata di oggi, 29 giugno, presso la sede della Provincia di Biella, alla presenza dei protagonisti: Emanuele Ramella Pralungo, presidente della Provincia di Biella; Paolo Zegna, presidente della Fondazione Biellezza; Alberto Monticone, sindaco di Sordevolo; Francesca Delmastro, sindaco di Rosazza; Mario Carli, sindaco di Valdilana e Davide Zappalà, assessore con delega ai Lavori Pubblici del comune di Biella.



La previsione è quella di una serie di interventi della durata di circa 10 anni, per un ammontare totale che dovrebbe raggiungere i 60 milioni di euro. Vista l’entità della proposta, che dovrebbe riqualificare 70 km di strada, si è dunque individuato un primo lotto su cui mettere in pratica i lavori, definito dallo stesso Pralungo come “sperimentale”.



Si tratta della porzione di 8 km che dal Santuario di Oropa conduce al monastero della Trappa di Sordevolo, per circa 6 milioni di euro. Vero e proprio volano dell’intero progetto, l’intervento non punterà solo sulla viabilità, ma sul valore che ha per il territorio: “Non abbiamo intenzione di snaturare la strada – spiega Pralungo – perché è un simbolo del Biellese. Ciò a cui puntiamo è un turismo che rimanga, dare alle persone un incentivo per restare a Biella più giorni”.



A questa dichiarazione di intenti si unisce il presidente di Fondazione Biellezza, Paolo Zegna: “Vogliamo raddoppiare le presenze turistiche – spiega – portandole a mezzo milione. Per ottenere questo risultato stiamo effettuando una serie di studi, prendendo come esempio anche Paesi come America e Canada per identificare i progetti che funzionano e che possono essere realizzati anche qui.”



Infine, nel breve periodo, partiranno i lavori per il recupero della viabilità nella parte della galleria di Rosazza, per un totale di 470 mila euro. L’intervento appena citato non sarà sufficiente ad una completa riparazione, la quale richiederebbe ben 2 milioni di euro, ma ne rappresenta un inizio.