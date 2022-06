Biella, Piazza Cisterna chiude al traffico per le notti d'estate

Da novembre è entrato in vigore l'orario invernale, ma l'estate è arrivata, e il Comune a Biella torna a voler fare vivere il Piazzo nelle notti calde senza automobili in circolazione, almeno in piazza Cisterna. E così nei prossimi giorni la giunta approverà il nuovo orario estivo che ne prevede la chiusura al traffico nelle ore serali in settimana e tutto il giorno il sabato e la domenica.

Dal 1° novembre l’orario invernale della ZTL del Piazzo prevede tutti i giorni da lunedì a domenica stop alle auto dalle 00,00 alle 05,00, e in aggiunta, il Sabato nella fascia oraria 20,00-24,00 e Domenica nella fascia oraria 13,00-24.00. Nelle prossime settimane l'orario è destinato a cambiare.

"Il Piazzo è un borgo bellissimo - commenta l'assessore alla Viabilità e vice sindaco Giacomo Moscarola - e vederlo attraversato dalle automobili nelle serate d'estate è un peccato. Stiamo ancora ragionando sugli orari, ma con molta probabilità saranno simili a quelli degli anni passati".

L'assessore al Commercio Barbara Greggio condivide il pensiero di Moscarola: "Biella deve vivere, il Piazzo deve vivere. E per attrarre gente, devono esserci meno automobili, si deve invogliare la gente a venire a passeggiare nel quartiere a rilassarsi. Torneranno in piazza i tavolini".