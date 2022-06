116117, il numero unico per contattare l’ex Guardia Medica (Servizio di Continuità Assistenziale)

Su indicazioni comunitarie, per unificare a livello europeo la presa in carico dei cittadini che necessitano di assistenza sanitaria non urgente e identificarne i bisogni di salute, nel 2020 è stato attivato anche in Italia il numero telefonico 116117, inizialmente in Lombardia e in Piemonte per poi essere diffuso progressivamente nel resto del Paese.

Da oltre un anno l’accesso all’ambulatorio dell’ex Guardia Medica (Servizio di Continuità Assistenziale) deve infatti avvenire solo dopo contatto telefonico, per consentire la registrazione dell’utente e indirizzare lo stesso secondo le necessità.

Ai numeri delle diverse sedi territoriali è stato quindi affiancato quello unico internazionale dedicato, di facile memorizzazione per la cittadinanza. Nel Biellese i numeri delle sedi territoriali già da tempo convergono così verso la centrale operativa di Quadrante, che direziona le chiamate alla sede del Servizio di Continuità Assistenziale territorialmente competente.

Il numero telefonico 116117 è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 20 alle 8 e 24 ore su 24 nei giorni festivi e prefestivi, analogamente ai numeri locali che al momento rimangono attivi, per richiedere assistenza, prestazioni o consigli sanitari non urgenti.

Nel caso in cui il paziente descriva una sintomatologia riferibile a un’emergenza-urgenza, la chiamata viene inoltrata alla Centrale dell’Emergenza Sanitaria Territoriale 118.