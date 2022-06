Campiglia Cervo, intervento di pulizia e riordino della pista che porta all'Alpe Mosino

La squadra forestale delle Regione Piemonte sta ultimando un intervento di pulizia e riordino della pista agrosilvopastorale che conduce all'Alpe Mosino, nel territorio di Campiglia Cervo.

“Si tratta di un intervento quanto mai necessario perché negli anni il sedime stradale era stato invaso da arbusti vari che di fatto impedivano il passaggio fino al'alpe che si trova a 1600 metri sulle pendici del Monticchio – spiega il sindaco Maurizio Piatti - Un vivo ringraziamento da parte dell'amministrazione di Campiglia alla Regione ed in particolare alla squadra forestale tutta per l'opera svolta non solo in questa occasione ma anche in tante altre sul nostro territorio”.