Rally di Alba, Tasinato: “Sono soddisfatto, si è formato un bel team” FOTO e VIDEO

Il Rally di Alba, svoltosi tra le giornate di venerdì 24 e sabato 25 giugno, è stata una gara da ricordare per il rallista Biellese Pierangelo Tasinato, che ha concluso in dodicesima posizione assoluta su 67 iscritti arrivati al traguardo. Nelle classifiche di raggruppamento e di categoria (R5) il pilota si è invece posizionato sesto mentre, tra gli over 55, è emerso al primo posto.



Ottimali le prime due prove di venerdì sera, soprattutto grazie alla scelta delle gomme da asciutto che, nonostante il temporale del pomeriggio, hanno performato a dovere poiché la strada non era più bagnata al momento della partenza.



Determinante anche la sinergia con il team: “Erano prove difficili – spiega Tasinato – e in molti si sono ritirati. Noi invece abbiamo sempre migliorato i tempi e il navigatore Mattia Nicastri si è dimostrato un grande professionista. C’è stato – prosegue Tasinato – un eccellente lavoro da parte di tutto il team, si è formato un bel gruppo”.



Prossimo appuntamento, il Rally della Lana del 29 e 30 giugno.



Di seguito, una ripresa dall'interno macchina durante la gara: