Podismo, le corse della settimana fino al 3 luglio nel Biellese

Gli appassionati di podismo dovranno aspettare il weekend prima di poter scendere in campo; la prima occasione sarà infatti venerdì 1° luglio con la Corsa del centenario, organizzata dalla sezione ANA di Biella. La gara, su un percorso di 7 km, inizierà alle ore 20 con partenza da piazza Castello mentre ritrovo ed iscrizioni potranno essere effettuate dalle 18:30. Per maggiori informazioni: www.anabiella.it o 015.406112.



Sabato 2 e domenica 3 sarà la volta di un grande vento: la Gran traversata del biellese 2022, su 235 km di percorso nella provincia di Biella. Organizzata da KI RUN, in collaborazione con Pietro Micca Running, la Traversata partirà dal santuario di Oropa e sarà una staffetta ininterrotta di 36 ore, suddivisa in 57 tappe. Per questa seconda edizione sarà possibile, al momento dell’iscrizione, partecipare anche in MTB o nella modalità trekking. Partenza alle ore 06. Info ed iscrizioni su: https://www.facebook.com/events/734857390871008/?ref=newsfeed.



Domenica 3 luglio proseguiranno i giochi per i 100 anni della sezione ANA di Biella, già annunciati con la corsa del venerdì. Alle ore 08:00 partirà la gara di marcia alpina da piazza Castello a Candelo, con ritrovo alle ore 07:30. Per informazioni ed iscrizioni: www.anabiella.it o 015.406112.



Podismo anche a Coggiola, sempre nella giornata di domenica 3 luglio con la nona edizione del “Memorial Piermario Piletta”, in partenza alle ore 09:45 dal rifugio Moglietti e organizzato da loro stessi con il supporto di “G.S. Zegna”. Iscrizione da effettuare tramite l’online della propria società. Il percorso, di 4,8 km, partirà dal parco Silvio Bozzalla di Coggiola. Per Info: 335.1681961. Facebook G.S. Zegna: https://www.facebook.com/groups/102352426480097.



La giornata del 3 luglio si concluderà con la camminata non competitiva di 4,5 km in frazione Locato Superiore, ad Andorno Micca. Organizzata dal circolo La Boita, in collaborazione con GSD San Lorenzo, AVIS Vallecervo e APD Vallecervo, la manifestazione sportiva partirà alle ore 19 da via Delle Scuole. Apertura iscrizioni alle 18 in loco. Per info: 339.8534127 (Mau); 338.8311720 (Paolo).