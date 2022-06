Golf, al club “Il Mulino” il trofeo Nicomac – Euronovis

Nuovo torneo di golf al club di Cerrione “Il Mulino” che, nella giornata di domenica 26 giugno, ha ospitato il trofeo Nicomac – Euronovis.

In prima categoria, a calcolo del punteggio netto, si è classificato in prima posizione Loredano De Agostini con 36 punti mentre, in seconda posizione, si trova Federico Siviero con 32 punti. Al calcolo lordo vince Jacopo bruno con 30 punti.



Nella seconda categoria, al punteggio netto, vince Angelo De Marchi con 40 punti; all’inseguimento, in seconda posizione, Nicola Varcalli con 37 punti. Infine, in terza categoria, si classifica primo al netto Paolo Gremmo, 42 punti; seconda Alessia Bovolenta con 38 punti.