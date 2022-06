Bi Roller a Cantù, è bronzo per Susanna Rocchetti

Si è svolta domenica 26 giugno a Cantù la gara di pattinaggio corsa a cui hanno partecipato 4 atleti Bi Roller accompagnati dalla Coach Martina Loss Robin. In programma per tutte le categorie, una gara sprint e una lunga.

I risultati migliori sono stati conquistati da Susanna Rocchetti, categoria Allievi, che ha gareggiato molto bene togliendosi delle soddisfazioni: si è aggiudicata la 3° posizione sul podio nella gara 5000 mt ad eliminazione e la 4° posizione nella 500 mt sprint; qualche posizione dietro sia nella sprint che nella lunga ha trovato posto la compagna di squadra Dora Ferretto. Buona prestazione nella sprint per Michele Rocchetti, categoria Ragazzi, che ha conquistato la 7° posizione. Bravissimo anche Andrea Mazzola, appartenente alla stessa categoria, che, man mano che procede la stagione, di gara in gara, sta migliorando le proprie prestazioni.

Ma le gare non sono ancora finite. Anzi, prima dell'estate sono ancora in programma importantissimi appuntamenti. In questi giorni partiranno per una trasferta lunga i fratelli Achille e Annibale Sangiorgi, rispettivamente categorie Junior e Allievi, che andranno a gareggiare a l’Aquila all’Internazionale d’Italia, che fa parte del ranking nazionale. Nel corso di 3 giorni, prenderanno parte a 5 diversi tipi di gare: 2 corte, 2 lunghe e una mezza maratona e maratona.

Al rientro, tutti gli atleti biellesi della Bi Roller saranno impegnati nello sprint finale di preparazione prima dei Campionati Italiani Pista che si svolgeranno a Bellusco dal 20 al 23 luglio e la mezza e maratona del 24 luglio. A livello competitivo seguirà ancora il bel trofeo di più giorni che si svolgerà a Santa Maria Nuova nelle Marche nella prima settimana di agosto e poi per tutti le maritate vacanze in attesa della ripresa di settembre. In bocca al lupo ai pattinatori biellesi e, come sempre, grazie ai nostri sponsor Sellmat e Acqua Lauretana!