FISAR per Club Papillon: festeggiati i 30 anni di vita. Tra gli ospiti anche Iginio Massari

Per festeggiare i 30 anni di vita del Club Papillon (movimento di consumatori con 6.000 soci in Italia), il suo fondatore Paolo Massobrio, giornalista e critico enogastronomo, ha scelto proprio il territorio Biellese: nei giorni 18 e 19 giugno, al Relais S. Stefano e a Cascina Era, circa 300 persone hanno partecipato a numerosi eventi sul territorio, conclusi domenica con una grande festa a Cascina Era.

Circa 50 produttori gastronomici e circa 30 aziende vitivinicole, che hanno sposato la filosofia dell'Associazione, hanno fornito agli invitati eccellenze enogastronomiche. In questa occasione, la Delegazione FISAR di Biella - in sinergia con la proprietà alberghiera - ha destinato cinque Sommelier per il servizio di degustazione dei vini. La festa per l’importante anniversario si è ulteriormente arricchita con la presenza del noto pasticciere Iginio Massari, applaudito e osannato da tutti insieme ai suoi bravi collaboratori, che per l’evento hanno realizzato i loro dolci e la sua famosa torta.