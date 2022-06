A Vigliano sport, risate e musica: nel weekend Gli Autogol e il tributo a Max Pezzali

Prosegue la densa stagione estiva di Vigliano Biellese con la serie di eventi “ViVigliano”. Il weekend si aprirà venerdì 1° luglio, alle 21 in piazza Martiri, con il concerto della band tributo a Max Pezzali e agli 883 “Sempre noi”.



Sabato 2 luglio sarà la volta dello sport, sempre presente nella iniziativa del Comune, con il torneo di calcio tennis presso l’oratorio S. Maria Assunta, aperto a tutti e in partenza alle ore 09 (Per info e iscrizioni: 347.9447839, Luca D’Andrea). La serata prevede invece ospiti importanti: si ritorna in piazza Martiri con il trio comico “Gli Autogol”, noto per le sue parodie ed imitazioni di personaggi legati al mondo del calcio.



Domenica 3 luglio, il weekend si avvierà verso la conclusione con il torneo di calcio balilla e ping-pong delle 14:30 in piazza Martiri. Per info ed iscrizioni: 347.9447839, Luca D’Andrea oppure 389.5822336 (Eric Loyola). In serata, musica dal vivo.