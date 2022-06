2100 ballerini in pista ai campionati italiani, due medaglie per Intrecci D’Arte Dance di Biella

L’ultima tappa dei Campionati Italiani di categoria ha visto protagonista la scuola Intrecci D’Arte Dance di Biella della maestra Cinzia Francesa Gherra. In pista 2.100 ballerini divisi in categorie dagli 8 anni agli over ’70 provenienti da tutta Italia in particolare da Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria.

Con determinazione sono rientrati in pista le coppie Cinzia Albione e Maurizio Ascoli dimostrando alla giuria un programma di gara complesso e ben eseguito, tanto da riconfermarsi Vice Campioni Italiani 2022 nella classe B1 categoria 55/60 del Liscio Tradizionale. Trasferta positiva anche per la coppia composta da Adele Zanlorenzi e Piero Zerbola che sono saliti sul podio conquistando la medaglia di bronzo nella classe B2 categoria 55/60 sempre di Liscio Tradizionale.

“Questa era un’importante competizione - spiega la maestra Cinzia Francesa Gherra direttrice sportiva della scuola di danza - siamo tutti soddisfatti di questi risultati che i nostri atleti hanno portato a casa, dopo tanti sacrifici il ritorno da Torino con due medaglie ci gratifica e ci consente di ripartire poi a settembre con sempre più determinazione”. Un grazie a Rachele Artuffo in veste di coordinatrice sportiva e del tecnico Mauro Fontana per la preziosa consulenza svolta in questi mesi.