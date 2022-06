Salvataggio di un capriolo dal canale Depretis

Si dev'essere sporto troppo per cercare di bere ed è finito nel canale Depretis rischiando di annegare.

Intervento di salvataggio di un piccolo capriolo, nella prima mattina di martedì, da parte dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris che, intorno alle 6,30 sono stati chiamati a Villareggia per il recupero dell'animale.

Non potendo risalire da solo le sponde in cemento, il capriolo è stato messo in salvo dal personale che, in seguito, dal momento che non aveva riportato danni, lo ha poi liberato nei campi limitrofi.