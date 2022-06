Macchine bloccate al Colle dell'Agnello sotto una violenta grandinata

Vigili del Fuoco allertati per un intervento sopra Pontechianale, al Colle dell'Agnello, dove cinque vetture sarebbero impossibilitate a proseguire per la fitta grandinata in corso su quella zona.

La strada è ricoperta da una fitta coltre di ghiaccio, tanto che è stato mandato un mezzo spazzaneve per sgomberare la carreggiata. Le persone coinvolte, sia italiani che francesi, a quanto si apprende stanno bene, semplicemente non riescono in alcun modo a procedere per la scarsa visibilità e per il fondo stradale estremamente pericoloso.

La situazione maltempo, sulla provincia cuneese, come in tutta la regione, dove è stata diramata un'allerta gialla, al momento risulta sotto controllo. Non si segnalano, infatti, ulteriori criticità, anche se nelle prossime ore è previsto un ulteriore peggioramento.