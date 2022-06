Pollone: Si stacca il freno a mano e resta chiuso nel cassone mentre scarica FOTO

Disavventura senza gravi conseguenze per un uomo, a Pollone in via Colonnetti, rimasto chiuso nel cassone del suo furgone mentre stava scaricando.

Sembrerebbe che, per cause in via di accertamento, il freno a mano del mezzo si sia sganciato proprio mentre l'uomo si accingeva a scaricare il materiale dall'interno del cassone che, a causa dello slittamento contro una siepe aveva le porte bloccate, impedendogli di uscire.

Chiamati i soccorsi, sono giunti sul posto i Vigili del Fuoco che hanno provveduto liberare il malcapitato, preso in carico dai sanitari del 118 per verificarne le buone condizioni di salute. I carabinieri hanno seguito le operazioni e si sono occupati dei rilievi del caso.