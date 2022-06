Anziana cade in casa, soccorsa a Gaglianico da 118 e Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco nella mattinata di oggi, 28 giugno, a Gaglianico. Stando alle prime informazioni raccolte, una donna anziana è caduta in casa per cause da accertare e non è più riuscita a rialzarsi. All'arrivo della squadra di Biella, la pensionata è stata soccorsa e affidata alle cure del 118.