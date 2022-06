O’ principe diventa re: Policarpo Crisci vince lo Stupido Hotel Show

La passione per lo spettacolo del biellese Policarpo Crisci, sportivo classe ’75 conosciuto come "O' principe", è stata premiata: Rimini lo ha incoronato vincitore del reality “Stupido hotel show” con una pioggia di voti. Andato in onda sul web dal 2 al 27 giugno, lo show organizzato da Fabio Silva ha messo i partecipanti, suddivisi in coppie, sotto il costante sguardo delle telecamere, secondo una formula ormai consolidata. Ad esse, si sono aggiunte le varie prove settimanali.



La vittoria è stata condivisa con Vittoria Bosco, detta anche Vicky Love: “Un’esperienza indimenticabile – racconta Policarpo – con moltissime persone che ho avuto il piacere di conoscere. Ogni 5 giorni arrivava qualcuno di nuovo e si faceva amicizia. Le mie qualità – prosegue – sono state sicuramente la grande socievolezza e la simpatia, non ho avuto difficoltà ad essere me stesso”.