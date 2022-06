"Biello Pulito", il gruppo del Pd in Comune a Biella chiede aggiornamenti

Era giugno del 2021 quando il Comune aveva presentato ufficialmente il bando "Biella Pulito" promosso da Pro Loco Biella Valle Oropa con Comune, Seab, Natural Boom, Feltyde. In base a questo accordo la manutenzione e la pulizia delle aree verdi sarebbe stata svolta da “volontari settimanalmente o periodicamente, in seguito alle segnalazioni dei cittadini”. E ora il gruppo consigliare del Pd ne chiede il resoconto attraverso un'interrogazione.

"Nel comunicato si leggeva che tutti gli spazi su cui realizzare le bonifiche sono individuati in accordo con il responsabile del progetto che sarà Luca Castagnetti -scrivono i consiglieri - e che non vi sarà alcun vincolo se non la richiesta che la diligenza del buon padre di famiglia comporta, avvisando qualora nasca l’impossibilità di presidio. Sarà anche possibile registrarsi ad una app, per mappare le aree condividendo con gli altri partecipanti al progetto i percorsi ed i ritrovamenti”.

La partecipazione dei volontari era vincolata all’iscrizione come “soci della Pro Loco di Biella e Valle Oropa in modo da avere tutela per tale attività ed a supporto Natural Boom, Carrozzeria Campagnolo e Feltyde aiuteranno nella realizzazione del kit”.

Ebbene, a distanza di un anno il gruppo del Pd il Gruppo Consiliare interroga il Sindaco Claudio Corradino e l’assessore competente per conoscere quali aree verdi siano interessate dall’iniziativa; quali risultati siano stati raggiunti fino ad ora in termini di persone coinvolte, il numero di interventi di pulizia eseguiti, il numero di ore impiegate e quante registrazioni siano state fatte alla App (creataad uso esclusivo dei volontari e gestita da chi?); l’entità delle risorse risparmiate dal Comune sia dal punto di vista economico che di sgravio di ore non più destinate dai funzionari alla gestione di queste aree e la durata e gli sviluppi futuri dell’iniziativa a fronte di un’auspicata replicabilità in realtà vicine.