Conto alla rovescia per l'evento Lancia a Biella

Ultimi giorni per iscriversi all'evento Lancia che si terrà a Biella mercoledì 6, giovedì 7 e venerdì 8 luglio 2022. "In quei giorni attraverserà il Biellese un nutrito gruppo di vetture (una quarantina) appartenenti al Lancia Club Italia" spiega Remigio Cibin, collezionista ed esponente biellese del sodalizio "nell'ambito dell'evento "Lancia Club Cinquantesimo", organizzato per celebrare i primi cinquant'anni di attività del Club".

Il Lancia Club è stato infatti fondato a Cervinia nel 1972 per iniziativa di un gruppo di appassionati, fra cui il Commendator Franco Bocca, ai tempi conosciutissimo concessionario Lancia di Biella, e dell'impresario biellese Sandro Lanza, noto collezionista e successivamente divenuto il secondo Presidente del Club.

"Proprio per ricordare i legami di Biella con il marchio Lancia, per l'occasione abbiamo organizzato un "evento nell'evento" denominato " Il Lancia Club a Biella ", che permetterà anche ai non soci, locali e non, di prendere parte al Raduno. Ovviamente se in possesso di una vettura Lancia!".

Quali sono gli obbiettivi di questo "evento nell'evento"? "Sostanzialmente due" risponde Cibin; "il primo è quello di "dare una mano" alla promozione turistica del Biellese, che molti soci, provenienti da altre zone d'Italia, probabilmente non conoscono; la seconda è dare spazio alla nostra passione per questo importantissimo marchio automobilistico".

Un marchio e un'azienda creata nel 1906 a Torino da Vincenzo Lancia, valsesiano di Fobello, che con i "vicini di casa" di Biella ebbe sempre rapporti molto intensi: basta ricordare che fece parte della squadra corse di Angelo Mosca, l'imprenditore tessile biellese noto anche per essere stato il possessore della prima automobile giunta a Biella.

Questo, in sintesi, il programma dell'evento. Le vetture partecipanti giungeranno a Biella nel pomeriggio di mercoledì 6 luglio e saranno esposte al pubblico nella centrale Piazza Casalegno. A sera, nel Centro Congressi dell'Hotel Agorà di Biella, si terrà la serata "Cinquantesimo Lancia Club" dedicata alla fondazione del Club, al ricordo dei Biellesi che ne hanno fatto parte e alla presentazione dell'evento.

Giovedì 7 luglio i partecipanti si muoveranno sul suggestivo itinerario Biella, Graglia, Oropa, Biella, con visita ai Santuari di Graglia e Oropa e, a fine giornata, la sfilata in via Italia con presentazione delle vetture in Piazza Vittorio Veneto.

Infine, venerdì 8 luglio, al mattino, il gruppo di Lancisti visiterà il Ricetto di Candelo, prima di lasciare il Biellese per raggiungere Cervinia, dove il Club venne fondato cinquanta anni or sono.

Un'ultima domanda: è ancora possibile iscriversi? "Per i soci Lancia Club le iscrizioni sono chiuse da tempo” conclude Cibin; “per l’evento nell’evento dedicato a Biella è ancora possibile ma siamo ormai veramente agli sgoccioli. Chi volesse partecipare deve informare subito l'organizzazione dell'evento, con le modalità illustrate nel sito www.storicheabiella.it, creato per l'occasione. Se c'è ancora posto, saremo lieti di accogliere anche gli ultimi arrivati!".