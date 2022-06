Verrone, carta servizi scolastici, necessario lo spid per alcuni

Come consuetudine, con l’avvio dell’anno scolastico, il Comune di Verrone ha redatto un opuscolo in cui si è cercato di raccogliere tutte le informazioni utili sui Servizi attivati in favore degli alunni delle Scuole Secondarie di I Grado, Primarie e dell’Infanzia.

Per effettuare le iscrizioni ai servizi mensa, scuolabus e pre e post scuola, sarà sufficiente collegarsi con il proprio pc o cellulare al sito del Comune di Verrone www.comune.verrone.bi.it nella sezione ACCESSO RAPIDO e cliccare su SERVIZI SCOLASTICI. Il nuovo programma di iscrizioni on-line richiede la registrazione al portale anche se già effettuata negli anni precedenti.

E’ necessario avere lo SPID per effettuare le iscrizioni degli alunni ai servizi: mensa, pre e post scuola, scuolabus e corso di inglese.

Tutte le domande di esenzione/riduzione andranno trattate direttamente allo sportello comunale negli orari di apertura al pubblico ENTRO E NON OLTRE IL 13 LUGLIO 2022 CON L’ATTESTAZIONE ISEE.

Le iscrizioni andranno effettuate TASSATIVAMENTE dal 13 GIUGNO fino al giorno 13 LUGLIO 2022.