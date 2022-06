Reti metalliche per le coltivazioni: riaperti i termini per le domande

Sono stati riaperti i termini del bando per la fornitura di reti metalliche a difesa delle colture agricole. Le reti saranno fornite in comodato gratuito, a protezione delle colture agricole dalle specie di animali selvatici dannose alle stesse, in particolare dalla specie cinghiale.

Il bando è pubblicato sul sito della Provincia di Biella ed è riservato agli Imprenditori agricoli che abbiano avuto danni sui terreni ubicati in Provincia. Le reti possono essere impiegate esclusivamente per la protezione di terreni agricoli destinati a colture particolarmente sensibili ai danni provocati da fauna.

Le domande dovranno pervenire entro il giorno 14 agosto 2022.