Il maltempo è arrivato anche nel Biellese, violenta grandinata in Valle Cervo (foto di Paola Piedicavallo)

Il maltempo è arrivato anche nella nostra provincia. Una violenta grandinata ha colpito le zone dell'alto Biellese: in particolare, la Valle Cervo e le aree del Mucrone e della Valsessera al confine con la Valsesia. A detta di alcuni cittadini di Piedicavallo, in pochi minuti si è abbattuta una violenta tempesta di ghiaccio, tanto da far spaventare i residenti.