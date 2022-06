Custodiamo la Valsessera: "Sostenere che occorra un invaso nuovo quando quelli esistenti non sono mantenuti in efficienza è pura contraddizione"

Egregio Direttore, sono iniziati in questi i giorni alla diga di Miste, sul Sessera, importanti lavori di messa in sicurezza che prevedono l'adeguamento dello sbarramento sulla base degli indirizzi del Ministero Infrastrutture Dipartimento Dighe demolendo parte dei pilastri del coronamento ed innalzando la passerella esistente sopra il coronamento stesso.

Per questa associazione l'inizio di questi lavori (molto onerosi e complessi) è certamente segno che l'altra procedura (il rifacimento della diga) è ancora al palo, priva di finanziamento e con a breve la scadenza dei termini di validità della VIA: impossibile dunque la conclusione dei lavori entro la fine del 2023 (prescrizione VIA).

Più di ogni altra chiacchiera questa è la risposta concreta che va data a chi ritiene fondata sulla demagogia, senza rispetto delle posizioni altrui, la posizione di chi si è opposto e si oppone al progetto di rifacimento di questa diga.

L'ampliamento della diga in Valsessera, va ricordato, non fu presentato al territorio quando fu discusso il progetto di fattibilità (nel 2007 gli enti territoriali furono ignorati nonostante il PTA imponesse la ricerca della condivisione). Non si venga ora a dire che non c'è stata disponibilità al confronto quando tale confronto è stato volutamente eluso dal Proponente e da molti pubblici amministratori.

La nuova diga in Valsessera è, per questa associazione, solo uno spreco di risorse pubbliche (negativo il rapporto tra costi e benefici) con elevato danno all'ambiente (siamo all'interno di un SIC).

L'opera peraltro non consente, stante i consistenti diritti di prelievo esistenti a valle e il contenuto volume, a costituire una valida opzione per affrontare la severità idrica. Questo è quanto abbiamo sempre illustrato, con argomentazioni tecniche in sede di osservazioni e in sede di contenzioso, ancorché inascoltati.