Valle San Nicolao: "Scarsa illuminazione, acqua con odore terribile, strade malandate", le segnalazioni di un lettore

Sono anni ormai che a Valle San Nicolao si accumulano problemi, ma negli ultimi anni il paese oltre ad essere veramente mal messo, ha anche perso di fatto la voglia di reagire, di fare, di parlare, o di reclamare. Io no, anche se rimanessi l'ultimo e il solo porgo all'attenzione degli abitanti ciò che tutti noi viviamo da anni, ma ormai nessuno ha voglia di raccontare.

Innanzi tutto mi tolgo un piccolo sassolino dalle scarpe nel dire che il sottoscritto aveva già provato in passato a candidarsi Sindaco senza risultato, con l'onore e l'orgoglio di fare il Sindaco senza stipendio, perchè cosi dovrebbero fare tutti i politici, come ha fatto Mario Draghi, ed essere pagati ( semmai ) solo se otterranno poi dei risultati. Ma veniamo a noi e al lunghissimo elenco delle cose che non vanno: le strade sono in una condizione devastante, sia quelle comunali che quelle provinciali, di notte l'illuminazione è praticamente inesistente, perchè i lampioni sono avvolti dalle piante come ad esempio in Frazione Foscallo o scendendo da Franzoi a Vallanzengo c'è una foresta con luci che non si vedono e l'unica che c'è a metà strada è bruciata da mesi, ma nessuno se ne cura. Il sottoscritto di notte corre per le strade per fare ginnastica ( anche perchè il gestore della palestra di Valle che “era dietro l'angolo” da anni non si è mai trovato) e viene regolarmente attaccato dai numerosissimi cinghiali, che tra l'altro devastano tutte le piante e tutti gli orti , reti metalliche comprese. Correre nelle vicinanze del ponte che conduce alla piazza è sfidare ogni volta la sorte, sia per i cinghiali, sia per la strada devastata, sia per il ponte le cui barriere risalgono a 60 anni fa e sono da sempre arruginite e pericolosissime. L'acqua potabile se cosi si può definire ha una puzza terribile, e in alcune frazioni vi è anche un forte odore di gas, come da Foscallo a scendere a Gaudino, per non parlare della strada che e' una vera e propria “gruviera” con erbacce che crescono addirittura nell'asfalto ormai divelto. Abitandoci anche il Sindaco a Gaudino, credo ne abbia contezza. A Ferrere mi dicono la situazione sia pressapoco la stessa, con piante ed erbacce ovunque. E dire che la sera e di notte quando corro in direzione del Comune di Vallanzengo, metropoli di 200 anime circa, le strade sono tutte illuminate, gli asfalti a posto, le aiuole tutte tagliate, le cunette pulite, (incredibile sia un paese limitrofo), e poi scendendo andando verso Brovato dove vi e', lo stabile dell'Arci, che credo sia stato acquisito dal Comune, non mi sovviene più la grande convenienza di quella acquisizione o donazione che fosse e i relativi progetti ( come quelli nei pressi del ponte di Valle). Di certo tutti noi con la differenziata abbiamo sempre le cantine piene di immondizia e di certo le tariffe dell'acqua, della luce , dell'internet (che personalmente non ho ancora capito se c'e e dove, visto che come tanti ho dovuto farmi l'impianto privato) e dell'imu, quelle sono care e salate. La casa Comunale di notte ' tutta illuminata con luci che di “eco-green” hanno ben poco, e nel corso degli ultimi 50 anni a mio modesto parere un bel po' di soldi sono stati spesi per continue varianti di cui non ne ho mai colto il senso. Ma il bello è che nessuno parla e va bene cosi per tutti, evidentemente. Mi rendo conto senza nessuna nota di critica, anzi, dello sconforto dei Consiglieri di Minoranza.

Purtroppo pero' Valle San Nicolao è la rappresentazione della nostra Italia di questi anni, dove a Roma ci sono le buche e i cinghiali, dove la popolazione invecchia e dove va bene cosi, perchè ogni qualvolta si palesa un progetto di miglioramento del paese e di cambiamento, questo fa paura e prevale il convincimento di lasciare le cose come stanno. Va bene, lasciamo tutto cosi, io avrei mille progetti pronti da realizzare, ma non ve ne dico nessuno.