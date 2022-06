Ascoltando Pralungo tra suoni e magie

Martedì 7 giugno 2022. Una data che andrebbe ricordata. Poteva essere una serata come tante. Il salone polivalente vuoto e ancora un fine scuola senza il doveroso atto conclusivo. Mentre ognuno di noi sta piano piano riprendendosi la propria esistenza, resta ancora complicata l’organizzazione di situazioni pubbliche, condivise con numerose persone, soprattutto in ambito scolastico.

Talvolta le conquiste in tema di sicurezza appesantiscono la già complessa organizzazione di momenti di scambio tra scuola e famiglie. Per fortuna si può ancora contare su persone che riconoscono e difendono i valori educativi accompagnando le rappresentazioni di fine anno con coraggio e dedizione. Le classi III e V della scuola primaria di Pralungo, accompagnate dai loro insegnanti, con l’aiuto del parroco don Ezio Zanotti, la disponibilità dell’amministrazione comunale e del Gruppo Culturale Pralunghese, hanno presentato alle rispettive famiglie l’atto conclusivo del progetto “ASCOLTANDO PRALUNGO…SUONI E MAGIE”.

Alla luce di queste considerazioni no, non è stata una serata come tante. La rappresentazione si è articolata in tre parti. Un rumore, un suono, una voce. Si è partiti dal rumore. Nell’ambito di un progetto interdisciplinare di educazione civica, religione e materie alternative, musica con la preziosa partecipazione della prof. Maria Francesca Garbaccio, le classi sono state coinvolte in un percorso annuale che ha assunto le caratteristiche di un cammino di ricerca e ascolto. Si è deciso di intervistare il territorio pralunghese partendo dai rumori che circondano grandi e piccoli, che li disturbano, spaventano ed incuriosiscono.

Si è imparata l’importanza dell’ascolto attivo e mano a mano i rumori sono diventati suoni. Un suono è più di un rumore, presenta una identità ben precisa con tutte le sue particolarità. Può un suono raccontare una storia? Forse no, ma può rappresentare un istante, un momento presente. Il rumore diventa suono se siamo capaci di interagire con lui, se gli dedichiamo un momento, gli facciamo una domanda. Così si scopre come il rumore dell’aspirapolvere che esce dalla finestra di quella casa diventa il suono di fatiche e attenzioni di un genitore, il rimprovero gridato dai nonni ha il suono dell’attenzione e della cura verso i piccoli, il rumore dei motori in coda al semaforo quello della fretta che ormai accompagna le nostre giornate.

Fino a qui sembra facile, ma cosa trasforma un suono in un momento educativo? Un suono educa se gli si dà un nome, una storia se gli si dà voce. Dare voce ad un territorio è impresa che richiede tempo, ricerca e pazienza. Molti, innamorati di Pralungo lo hanno fatto e lo stanno facendo: i nonni, gli stessi genitori ogni volta che raccontano un aneddoto vissuto in gioventù o un avventura accaduta in paese. Da parecchi anni lo sta facendo anche Giuseppe Gilardino, autore dei testi messi in scena, che con le sue ricerche ci ha fatto riscoprire un suono antico, ancora attuale, denso di significato e ironia: il dialetto biellese. All’inizio il pubblico ha osservato in religioso silenzio il lento dischiudersi dei semi interpretati dai bambini: questa “nascita” è un’attività di espressione corporea dove il corpo è in ascolto e esprime emozioni ispirate dalla musica in sottofondo. Ogni nuova identità vive la propria esistenza liberamente, prima o poi ogni pianta conclude il proprio ciclo di vita e la propria esperienza. E' seguita la sonorizzazione di un componimento poetico.

Come una piccola orchestra, la classe ha accompagnato la lettura degli insegnanti, replicando le suggestioni evocate dalle parole. Utilizzando la propria voce, il canto e aiutati da piccoli oggetti sonori, gli alunni hanno riportato il suono della poesia di Gilardino “Suoni e magie”. Sempre suo l’atto conclusivo intitolato “Un prete e tre ladri” nel quale gli alunni di III e V hanno dato prova di una grande concentrazione e capacità di coinvolgimento destreggiandosi nella recitazione in lingua madre piemontese.