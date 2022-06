I Faggi: dal calcio al tennis, passando per la musica ed il cabaret FOTO

Un fine settimana incredibile presso il Circolo de I Faggi

Venerdì 24 giugno 2022 sono passati dai Faggi “quelli del triplete” per un’apericena.

Con grande piacere sono stati ospitati i calciatori Ivan Cordoba e Javier Zanetti, accompagnati dai giornalisti Pierluigi Pardo e Alessandro Alciato, dal Sindaco Claudio Corradino e dal Vicesindaco Giacomo Moscarola. Grazie a tutti per la partecipazione!











Nella stessa serata, I Faggi hanno ospitato BABEL’S TIME 2022, iniziativa organizzata dai LIONS CLUB BIELLA HOST e LIONS PER LA SOLIDARIETA’ 108 la1 ONLUS: un evento che ha avuto come scopo la raccolta di fondi per il Service annuale a favore della Fondazione Cerino Zegna, per il progetto “Un parco tutto da scoprire”.

La parteciapazione è stata veramente importante, più di 150 persone hanno aderito all’iniziativa con entusiasmo e generosità. La particolarità della raccolta fondi è stata quella di utilizzare una BMW i4, quale salvadanaio in cui riporre le buste con le donazioni!

Ecco alcune immagini della serata:







Un'altra settimana del Campus estivo è giunta al termine!







Tra tanto sport, lezioni di musica, piscina, lezioni di autodifesa personale e tanto tanto divertimento!











Federico Fogliano, istruttore di Krav Maga, ha entusiasmato i ragazzi, trasferendo loro alcune regole di sicurezza.













Assemblea degli Azionisti Circolo Tennis I Faggi SpA

Alla fine di maggio nella splendida cornice del Tennis Club I Faggi si è svolta l'annuale assemblea dei soci della SpA, proprietaria della struttura.

Grande è stato il numero di azionisti presenti, degli oltre 800 che compongono l’azionariato, che hanno voluto evidenziare con la loro presenza la volontà dei biellesi di preservare e rilanciare una struttura considerata come un fiore all'occhiello di Biella sia come location, che nel campo delle attività sportive.

Il Circolo Tennis e Bistrot dei Faggi è stato felice ed onorato di aver ospitato i partecipanti all’Assemblea della Spa, i quali hanno potuto verificare di persona le attività, i lavori, le iniziative, gli eventi che abbiamo finora svolto, oltre a conoscere i programmi futuri.

Infatti, in linea con gli obiettivi strategici, intendiamo proseguire con lo sviluppo del circolo multisport principalmente dedicato alla crescita dell’area giovanile.

Un percorso di grande soddisfazione, con la collaborazione di diverse aziende ed associazioni Biellesi a supporto.

Per questo motivo i soci della FSC srl ringraziano moltissimo tutti i partecipanti all’Assemblea della Spa che con il loro voto unanime hanno saputo darci un concreto segnale di apprezzamento, di stima per il lavoro finora svolto e di stimolo per le attività che andremo a svolgere nel prossimo futuro.

Grazie di cuore!

Alberto Bertagnolio, Andrea Colombo, Corrado Bocca, Mario Rossi e Maurizio Ribaldone.







Torneo giovanile TENNIS EUROPE Under 16 grade 3 presso il Circolo I Faggi

Il torneo organizzato nel prossimo mese di luglio presso il Circolo i Faggi di Biella si inserisce nell’ambito del prestigioso Tennis Europe Junior Tour.

Creato nel 1990, il Tennis Europe Junior Tour è stato a lungo la piattaforma preferita per il lancio di una carriera di successo, e negli ultimi anni ha annunciato l'arrivo di top player come Justine Henin, Roger Federer, Caroline Wozniacki, Andy Murray, Victoria Azarenka, Jo-Wilfried Tsonga e Maria Sharapova, per citarne solo alcuni.

Il torneo in programma presso il Circolo I Faggi dal 2 al 10 luglio prevederà una prima fase di qualificazioni al Main Draw previsto nelle giornate del 2 e 3 luglio, cui seguirà il torneo vero e proprio che si concluderà nel weekend successivo.

Sono previsti incontri riservati a giocatori under 16 come singolari maschili e femminili nonché a formazioni di doppio sia maschili che femminili.

Durante tutta la durata dell'evento sarà consentito l'accesso libero agli spettatori.







Aziende sostenitrici: