Calcio, rigori fatali per il Cossato: sfuma il sogno Eccellenza (foto dalla pagina Facebook di Città di Cossato)

Sfuma il sogno Eccellenza per il Città di Cossato: nella finale playoff, a Bollengo, passa ai rigori l'Alpignano. Grande gara dentro e fuori dal campo, con gli spalti pieni di tifosi, giunti da ogni dove per supportare i propri beniamini. Un gol per parte nei primi 90 minuti di gara, prima con la rete torinese di Rulli, poi con il centro decisivo di Salzano che vale l'1-1.

Nei tempi supplementari, aumenta la pressione dei blues che trovano la via del vantaggio con il subentrato Panariello. Nel finale l'espulsione di Hamine lascia i biellesi in inferiorità numerica: ne approfitta l'Alpignano che, quasi allo scadere, si riporta in parità con Mastropasqua.

Al fischio finale del direttore di gara, inizia la lotteria dei rigori: alla fine, risultano fatali due errori dal dischetto del Cossato. Finisce 6 a 4, con i torinesi in festa per il salto di categoria.