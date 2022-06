I 5 Stelle di Biella sull'addio di Azzolina: “Scissione? Dolorosa ferita, sperato che desistesse dai suoi propositi”

A pochi giorni dall'addio di Lucia Azzolina dalle fila del Movimento 5 Stelle per seguire Luigi Di Maio nel nuovo partito che verrà, arriva la risposta della segreteria pentastellata attraverso una nota stampa condivisa sui propri canali social.

“La scissione che stiamo vivendo è una dolorosa ferita per il Movimento 5 Stelle Biellese. Prendiamo atto che la nostra portavoce in parlamento, Lucia Azzolina, si è unita agli scissionisti abbandonando, di fatto, il Movimento 5 Stelle - si legge -Abbiamo sperato fino all'ultimo che desistesse dai suoi propositi. Questo non cancella la nostra stima nei suoi confronti per aver rappresentato in questi anni il Movimento 5 Stelle a livello nazionale e locale con impegno e determinazione. Le riconosciamo, altresì, l'ottimo lavoro svolto come Ministra dell'Istruzione. Come M5S Biellese continueremo il nostro percorso convinti che il miglioramento dell'organizzazione interna, a cui stiamo lavorando attivamente, e l'impegno verso i temi che da sempre ci contraddistinguono: Beni comuni, Ecologia integrale, Giustizia sociale, Innovazione tecnologica, Economia eco-sociale di mercato, lotta alla povertà, istruzione di qualità e diritti civili, rafforzeranno il consenso di una forza politica che è in grado di tracciare un percorso innovativo nello scenario nazionale ed europeo”.