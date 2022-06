Forza Italia, serata dedicata al tema della casa

Stasera, lunedì 27 giugno, alle 20.30, presso la sede di Forza Italia, in via Duomo 6, avrà luogo una serata dedicata al tema della casa. Relatori il capogruppo in consiglio comunale Alberto Perini e Massimo Guabello, referente dell’Associazione “Gruppo di pressione Imu“. La serata sarà aperta tutti.

“Tratterremo il tema casa dall’incentivo del 110% alla riforma del catasto, passando per la questione IMU – sottolinea il coordinatore provinciale Alberto Fenoglio - Per Forza Italia il bene casa è un baluardo fondamentale da difendere, quale bene primario per gli italiani e su cui da sempre ricade il nostro impegno la nostra attenzione e azione politica”.