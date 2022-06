“Cai Amare la Montagna/Carovana Scolastica”, prima uscita del progetto

Zaino in spalla e scarponcini ai piedi, è partito il progetto Amare la Montagna che vede gli studenti dell’Iti «Q. Sella» e quelli del progetto della Carovana scolastica di EduFabLab al fianco dei volontari Cai nella tracciatura e mantenimento dei sentieri di montagna delle nostre zone.

Il progetto compie nove anni, è nato da un’intuizione della prof.ssa Azario, ora in pensione, che si domandava, frequentando i sentieri, come mai in montagna non incontrava giovani a camminare.Da qui l’idea di creare una attività estiva che li coinvolgesse.

A parte lo stop forzato, causa Covid-19 nell’estate del 2020, anche quest’anno c’è stato un ottimo numero di adesioni: ben quarantotto. Di questi alla prima chiamata di martedì mattina hanno risposto all’appello in trenta.

Destinazione santuario di San Giovanni di Andorno e da lì, tramite il sentiero E26, l’obiettivo di giornata, raggiungere la cima del Monte Mazzaro (m 1739 s.l.m.).Transitando da Frazione Bussetti, dove sorgono alcune baite molto ben curate, superando una parte di bosco ripidissima e abbastanza impegnativa a causa del terreno sdrucciolevole, i ragazzi hanno cominciato a lavorare sodo sforbiciando felci ed erba alta, dipingendo sulle pietre i famosi segni bianchi e rossi che identificano i sentieri in montagna e apponendo nuove targhette sui tronchi degli alberi. Dopo aver raggiunto Capanne Bele (m1380), a 200 metri di dislivello dalla vetta, grossi nuvoloni hanno iniziato ad avvolgere il gruppo e puntuale come da meteo svizzero, alle 13 la carovana si è trovata sotto la pioggia. Dietro front per tutti e rientro a San Giovanni.

Un vero peccato non essere riusciti a finire il lavoro, il sentiero aveva bisogno di molta manutenzione, nell’ultimo tratto i vecchi segni ormai sbiaditi necessitavano di essere ripassati, ma davanti al maltempo bisogna arrendersi.

Non poteva mancare la foto di gruppo con la bandiera verde di Legambiente appena assegnata al nostro istituto, al Cai di Biella, ai ragazzi del G.A.S. (gruppo alpinistico scolastico) dell’IC di Valdilana e alla sezione di Mosso sempre del Club Alpino Italiano.