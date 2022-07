Condizionatori, i migliori modelli 2022 a confronto

Scegliere il condizionatore più adatto alle proprie abitudini di consumo e alle caratteristiche del proprio appartamento è fondamentale. Leroy Merlin propone ai clienti una molteplicità di modelli: dai condizionatori con unità esterna ai condizionatori senza unità esterna, dai condizionatori fissi ai condizionatori portatili. Fare l’acquisto giusto è possibile, avendo una panoramica chiara e completa sui migliori modelli in commercio nel 2022.

Come scegliere il condizionatore migliore

Il mercato dei condizionatori offre un’ampia gamma di prodotti tra i quali scegliere. Non si tratta solo di capire quali sono le funzioni extra che si desiderano o qual è il design più adatto allo stile del proprio appartamento, ma anche e soprattutto di conoscere le caratteristiche dei modelli tra cui è possibile scegliere.

Il primo elemento da considerare è la presenza o meno dell’unità esterna. In generale, tale decisione non dipende solamente dal gusto personale, ma è condizionata anche da eventuali vincoli urbanistici, tipici dei palazzi più antichi. È preferibile scegliere un condizionatore con unità esterna se si desidera avere massima flessibilità nel suo posizionamento, se è possibile effettuare dei lavori sulla facciata del palazzo e se si desidera scegliere tra una maggiore varietà di modelli. Invece, se si vuole minimizzare l’impatto estetico del climatizzatore all’esterno della casa, è bene preferire un impianto senza unità esterna.

Bisogna poi scegliere quali sono le funzioni extra di cui si necessita. Tra queste:

la modalità silenziosa : si tratta di una funzionalità in grado di ridurre al minimo il rumore. Solitamente, viene utilizzata durante le ore di riposo. Si tratta di un’opzione disponibile sia nei condizionatori con unità esterna sia nei condizionatori senza unità esterna;

la purificazione dell’aria : nei modelli più sofisticati è possibile prevedere la presenza di appositi filtri, in grado di rendere l’aria più pulita e sana;

la funzione fast: alcuni modelli hanno una modalità turbo, utile per raffrescare molto velocemente l'ambiente.

Quando si sceglie il climatizzatore da acquistare, non bisogna tralasciare il fattore estetico. Come nel caso di qualsiasi altro elemento di arredo che si inserisce nel proprio appartamento, anche in tal caso è preferibile scegliere un modello in linea con il design generale dell’abitazione. L'obiettivo è quello di avere un ambiente armonico e coerente, all’interno del quale il condizionatore si adatti alla perfezione. Ad esempio, è possibile scegliere un dispositivo dal design rettangolare o triangolare, magari dotato di un telecomando ergonomico e bello per gestire ogni funzionalità. Oggi, il mercato mette a disposizione modelli caratterizzati da finiture più eleganti e da diverse colorazioni.

I migliori modelli del 2022

Definiti gli elementi da valutare prima dell’acquisto, è bene conoscere i migliori modelli in commercio nel 2022. Si tratta di condizionatori belli esteticamente e caratterizzati da tecnologie sofisticate e da funzionalità uniche. Nella maggior parte dei casi, inoltre, ridurre i consumi, grazie alle continue evoluzioni portate avanti nel campo.

Il climatizzatore Prios 12000 di Ariston

Il climatizzatore Prios 12000 di Ariston è uno dei migliori modelli Inverter presenti sul mercato. Ha un ottimo rapporto qualità-prezzo ed è in grado di rendere gli ambienti domestici freschi e confortevoli. La tecnologia Inverter alla base del suo funzionamento viene attivata attraverso un apparecchio monosplit. II sistema di base è dotato di un sensore di perdite, capace di rilevare e segnalare con prontezza eventuali malfunzionamenti. L’impianto ha una classe energetica A++, il meglio che si possa trovare in termini di efficienza energetica. Questo condizionatore, infine, è compatibile con kit Wi-Fi e può essere gestito tramite app e dispositivi mobile.

Il climatizzatore Clima WindFree Elite di Samsung

Il climatizzatore Clima WindFree Elite di Samsung è un modello Inverter estremamente silenzioso. Genera un rumore minimo, pari solo a 16 dB quando è a bassa velocità di ventilazione. I condizionatori Samsung sono sempre caratterizzati da tecnologie innovative e sofisticate. Questo modello in particolare possiede il sistema WindFree, in grado di mitigare i getti di aria diretti e di trasformarli in una piacevole brezza.

Il condizionatore Clima WindFree Elite di Samsung ha un potente sistema di filtraggio, attivo in due modalità: il Tri-Care, utile per migliorare la qualità dell'aria, e l'Easy Filter Plus, capace di intrappolare la polvere. È possibile collegare il dispositivo direttamente all’app dedicata e al Wi-Fi integrato, così da comandarlo tramite assistenti vocali.

Il climatizzatore Olimpia Splendid 01504

Il climatizzatore Olimpia Splendid 01504 è un modello con tecnologia on/off, privo di unità esterna. Si tratta di un dispositivo dotato di numerose funzioni extra, come la deumidificazione, il riscaldamento e la ventilazione, così da garantire al cliente un’esperienza soddisfacente e adatta a tutte le stagioni.

Il modello Olimpia Splendid 01504 è di classe energetica A e, per tale motivo, garantisce un ingente guadagno in termini di efficienza energetica. Rappresenta una scelta sostenibile e permette di mantenere i consumi entro una certa soglia. Tra i vantaggi principali è possibile menzionare la semplicità di montaggio e installazione e il design.