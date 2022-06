“Quanta bellezza” a Candelo, un connubio di arti per promuovere l’inclusività FOTO e VIDEO

Foto e video di Davide Finatti per newsbiella.it

Promosso dall’associazione A.L.ICe. Biella Odv, in seguito al bando cultura erogato dalla fondazione CRB e con il patrocinio del Comune di Candelo, lo spettacolo “Quanta bellezza, ognuno è unico nell’essere speciale” ha registrato il tutto esaurito riempiendo i 150 posti a sedere ai quali si sono aggiunti i passanti.





Andato in scena alle ore 17, in piazza Castello a Candelo, la manifestazione ha coinvolto diverse arti: musica, recitazione, moda e comicità, rimarcando a 360 gradi il suo significato di evento inclusivo. Infatti, alle varie rappresentazioni hanno partecipato anche persone con disabilità. Degna di nota anche la sfilata che si è avvalsa di abiti sia rinascimentali che moderni, disegnati da artisti biellesi.“Non si tratta di individualismo – spiegano gli organizzatori – ma di un progetto che possa portare ad una cultura di partecipazione attraverso la costruzione di una rete. Non a caso una delle parole chiave della giornata di ieri è stata inclusività: obiettivo che le associazioni portano avanti attraverso la formazione di un gruppo sempre più ampio. Abbiamo voluto dare a persone comuni la possibilità di esprimersi e di avere una giornata di straordinaria normalità”.Presenti, oltre alle varie associazioni, Vedo Voci, Carovana, CnosFap, Anbima, anche il sindaco di Candelo Paolo Gelone e l’assessore Selena Minuzzo. Lo spettacolo è stato curato dall’associazione culturale “Libera la voce”.