Cossato: Fatica Birra e Rock & Roll, la soddisfazione degli organizzatori FOTO

"E' stato un grande evento che ha coinvolto motociclisti da tutta la nostra penisola ma anche dall'Europa per venire a festeggiare con noi l'anniversario: 35 anni di Motorcycle Club! - ci racconta Simone Reda dei Steel Roses mc Italy - i due giorni di festa sono stati allietati da musica di alto livello con band come Dobermann, Bandbarry Smoke e Fuori Menù, ottimo cibo distribuito dagli specialisti dello street food e ovviamente fiumi di birra a cui i motociclisti non posso rinunciare.

La giusta occasione dunque per rinverdire l'amicizia e la fratellanza che sono alla base del nostro stile di vita. Ringraziamo anche la gente del paese che, pur non avendo la moto, ha partecipato con calore e curiosità alla manifestazione potendo ammirare moto uniche nel loro genere. Non ci resta quindi che invitarvi tutti a seguire i nostri prossimi eventi aspettando il Fatica Birra e Rock n Roll dell'anno prossimo"

Facebook : steel roses mc biella- bear crew

Mail : Steelrosesmc.biella@gmail.com

