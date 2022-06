A Lessona grande attesa per gli eventi dell'estate. Al via il Lessona Summer Festival

Lo svedese Michael Feiner è noto per aver prodotto e cantato molte grandi hit house. Sua è la voce nella famosissima "Together" con Axwell & Sebastian Ingrosso ed in altre collaborazioni con Stefan Dabruck e Eddie Thoneick per citarne alcune. Michael porta un incredibile energia nei club di tutto il mondo grazie alle performance live di Sax ed a pezzi cantati live durante i suoi dj set. Con la sua traccia "Bababa" (Spinnin 'Records) e il successo "Mantra "(Axtone Records), è stato supportato da molti dj nella scena internazionale (Axwell& Ingrosso, Martin Garrix, Alesso, David Guetta, Nervo, Steve Aoki, Dada Life, Hardwell, Afrojack, Bob Sinclar, Benny Benassi, DenizKoyu e molti altri ..). Recentemente ha prodotto “Aventura”, disco che lo sta accompagnando in tour per tutto il mondo con la sua inconfondibile energia.

NELLA SECONDA SERATA del 2 LUGLIO TOUCH DOWN URBAN CULTURE PARTY

TOUCH DOWN nasce ad Ibiza da un'idea di Ale Zuber. Nonostante le influenze delle Isole Baleari, il concept si basa su uno stile Urban ed Hip Hop tipico della cultura americana.

Tra il 2005 e il 2018 Touch Down entra nei migliori Top club italiani, trasportando il pubblico con sonorità nuove e aggressive, in un viaggio unico, carico di emozioni e divertimento.