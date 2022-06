3 serate, 22 performance, 11 compagnie di arte di strada: torna lo Street Art Riva Festival

Giunto alla nona edizione lo Street Art Riva Festival, dopo uno stop forzato nel 2020 e un’edizione un po' “blindata” nel 2021, l’evento torna ad animare e colorare lo storico rione Riva di Biella. La voglia di tornare alla normalità ci ha spinto a fare ancora meglio rispetto agli anni passati: ci auguriamo che il pubblico apprezzi gli sforzi che una associazione piccola come la nostra sta facendo per alzare tutti gli anni il livello di questa manifestazione.

Alcuni numeri di questa edizione?

3 serate con ingresso gratuito

22 peformance dalle 21 alle 24 adatti a tutte età

11 compagnie di arte di strada per un totale di 31 artisti provenienti da tutta Italia

Ecco il programma delle serate

Venerdì 1 luglio: si comincia alla grande con le tradizionali postazioni di Artisti di Strada di altissimo livello in giro per le strade e le piazze di Riva

- Dom Urban Drummer: musicista di strada eccentrico in Piazza del Monte e Via Italia (angolo con via Scaglia). Preparatevi perché anche il pubblico sarà parte integrante delle sue composizioni musicali

- Ermelinda Coccia: volete trascorrere 20 minuti immersi in una storia di sabbia? Questo spettacolo è un’assoluta novità per il nostro festival. Attraverso la tecnica della Sand Art Ermelinda ci farà viaggiare verso mondi immaginari. La sua postazione sarà in via Belletti Bona

- Giallo Aperto In piazza San Giovanni Bosco troveremo un’alta struttura con appesi cerchi aerei, tessuti e trapezi. 4 splendide artiste di alterneranno proponendo virtuosismi ad alta quota

- Sempre in Piazza San Giovanni Bosco abbiamo deciso di festeggiare il ritorno del festival in strada coinvolgendo i ragazzi della Crazy Swing Hornet che ci faranno ballare e divertire in due occasioni durante la serata

- per finire in Piazza del Monte avremo l’onore di ospitare lo spettacolo di acrobatica Mano a Mano dei Nani Rossi!

Gli Artisti pluripremiati e con decine di apparizioni televisive finalmente sbarcano a Biella e porteranno il loro migliore repertorio allo Street Art Riva Festival!

Sabato 2 luglio: l’evento coinvolgerà le due piazze principali di Riva del rione.

- Piazza San Giovanni Bosco: troverete i MESONYX, band formata da giovani biellesi vincitori della call #BIOnStage (progetto che vuole supportare i giovani artisti che ancora non sono entrati nei circuiti performativi tradizionali). Tra i vari brani verrà proposto anche il loro inedito “Look at your self” che rappresenta una bella fotografia della realtà giovanile .

Nella stessa piazza sarà presente Francesca Manfredi che con il suo spettacolo Fra Mille Bolle che lascerà grandi e piccini a bocca aperta.

- In Piazza Del Monte avremo due performance teatrali dell’associazione l’Asola di Govi e Il Tiglio. Entrambe le associazioni fanno parte della Rete Piemontese Teatro e Diversità TRAME, nata nel2008 che si pone come obiettivo quello di promuovere il teatro come strumento di empowermente di inclusione.

A seguire un grandissimo spettacolo di Teatro di Strada a cura della compagnia Circo Puntino. Il loro show ha un ritmo altissimo e potrete assistere ad equilibrismi estremi su monocicli altissimi con tre ruote, giocoleria con fuoco, acrobatica bendata e ruota tedesca!

Domenica 3 luglio concludiamo in bellezza continuando a collaborare conil Festival Ratataplan di Lessona (che quest’anno verrà proposto nelle date del 22 23 24 luglio) . La serata verrà aperta alle 21.30 dall’esibizione di Alessandro Mosca Balma finalista della trasmissione televisiva di Mediaset Tu Si Que Vales, con la sua imperdibile performance di Acro Pole Superstar della serata sarà ALESSANDRO MAIDA, uno degli artisti più rappresentativi del circocontemporaneo italiano che porterà a Biella la sua produzione dal titolo SIC TRANSIT: unacerimonia sacra di circo profano. Siamo molto contenti di essere riusciti ad ingaggiare Alessandropoiché il suo spessore artistico sarà assolutamente percepito dall’intero pubblico.

VENITE A CENARE IN RIVA

Un’altra importante novità per l’edizione 2022 : invitiamo tutti gli spettatori a recarsi in Riva per le tre serate dalle ore 19 dove oltre ai bar , ristoranti , pizzerie e trattorie , potranno trovare in Piazza del Monte alcuni truck food con Panini caldi ,Panzerotti, Ciambelle, Crepes ,birra Menabrea che potranno gustare comodamente prima dell’inzio degli spettacoli.

SE PIOVE .. VENITE LO STESSO

In caso di pioggia durante le tre serate gli spettacoli verranno proposti all’interno della Palestra Don Bosco(conosciuta anche come Palestra di San Cassiano) con ingresso da via Galileo Galilei oppure da piazza S. Cassiano a fianco del campanile (consultate la nostra pagina fb per avere gli aggiornamenti )

Iniziative correlate:

- Venerdì Sera: Negozi aperti su tutta via Italia con animazioni e intrattenimenti a cura di Ascom Biella e Confesercenti del Biellese , presenza di uno stand di CNA Impresa Donna e di TABUI (www.tabui.app)

- Sabato Pomeriggio: Performance in Urbana a cura di BIELLADANZA – Opificio dell’arte

- Domenica Pomeriggio: dalle 10.00 per tutta la giornata giochi di ruolo cura del Il Folletto e Il Dado Giallo- Tutte e tre le serate: Esibizioni e prova gratuita di pattinaggio in linea dalle 19.00 alle 21.00a cura di Asd Bi Roller Pattinaggio Biella.

Link:https://www.facebook.com/bistreetarthttps://www.instagram.com/streetartrivafestival/https://www.facebook.com/entemanifestazioni.biellarivaImmagini Artisti e loghi:https://drive.google.com/drive/folders/1jFbkuMQyfDl9xzgqs3Sy57xh5G-Yp41U

Evento patrocinato dalla Regione Piemonte e dalla Città di Biella

Evento Organizzato da Ente Manifestazioni Biella Riva

Con il contributo di: Assessorato Manifestazioni Città di Biella , Fondazione Cr Biella, Circolo Lessona

Con la collaborazione di: Biella Turismo, Tabui, Bielladanza, DadoGiallo, Il Folletto, Confesercenti del Biellese, Ascom Biella, CNA Biella

Sponsorizzato da: Cenoira Biella, MeBo, Defabianis

Con il supporto di: Muscato servizi, Fabrika Biella, K3, Gummilandia, TRAME

Per ulteriori informazioni relative allo Street Art Riva Festival potete contattare :

Andrea Morabito ( Direttore Artistico del Festival ) : cell 349 0957474 / mail andrea.morabito1989@gmail.com

Paolo Robazza ( Presidente Ente Manifestazioni Biella Riva ) : cell 3475807239 / mail robazza.paolo@gmail.com