Sostenibilità: Banca Sella lancia il mutuo green dedicato alle aziende

Banca Sella lancia il mutuo green dedicato alle aziende per l’acquisto, la ristrutturazione o la riqualificazione energetica di immobili ad uso residenziale o strumentale, con l’obiettivo di migliorarne l’efficienza energetica e contribuire così anche alla diffusione di immobili più sostenibili.

L’iniziativa di Banca Sella rientra nel progetto europeo Energy Efficient Mortgages Pilot Scheme nato per creare un modello omogeneo per tutti i Paesi dell’Unione Europea e permettere alle banche di sostenere i clienti che pianificano l’acquisto di un immobile ad alta efficienza energetica o il miglioramento in termini di sostenibilità di un bene di proprietà, grazie a un finanziamento studiato su misura che contribuisce all’ammodernamento del patrimonio immobiliare del Paese.

Banca Sella mette a disposizione delle aziende un finanziamento ipotecario, a tasso fisso o variabile, con una durata massima di 15 anni comprensiva di un eventuale periodo di preammortamento. Nel caso in cui il mutuo venga richiesto per acquisto di un immobile di nuova costruzione, la classe energetica – in relazione alla tipologia di edificio – deve essere ricompresa nella tabella di Tassonomia prevista dalla UE. Se invece si tratta di ristrutturazione o di riqualificazione energetica, l’intervento dovrà determinare, al termine dei lavori, la riduzione del 30% della domanda di energia primaria dell'immobile oppure il miglioramento di 2 classi della certificazione APE (Attestato di Prestazione Energetica).“Il mutuo green rappresenta un ulteriore passo nella nostra proposta di soluzioni finanziarie a supporto della transizione energetica delle imprese e della realizzazione dei loro progetti. Una conferma del nostro impegno per uno sviluppo sostenibile e sempre più attento alle rinnovate esigenze dei clienti in relazione all’ambiente e alle sue risorse” afferma Andrea Massitti, Head of corporate and small business di Banca Sella.