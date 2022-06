Barca a vela si ribalta nel Lago Maggiore, salvate tre persone in acqua

Tre persone sono state tratte in salvo questa mattina nelle acque del lago Maggiore in seguito al ribaltamento di una barca avvenuto nel tratto antistante Lesa, sulla sponda piemontese. L'imbarcazione a vela ha improvvisamente scuffiato, ovvero si è ribaltata, facendo finire in acqua gli occupanti.

Sul posto è intervenuta in poco tempo la motovedetta veloce CP 701 della Guardia Costiera in servizio sul Verbano che ha raggiunto le persone in acqua, che indossavano la cintura di salvataggio, recuperandole e riportandole in salvo. Sono infine partite le operazione di messa in sicurezza della barca a vela.