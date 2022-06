Dramma a Pray, donna di 90 anni trovata senza vita in casa dai familiari (foto di repertorio)

Sono stati i familiari a ritrovare nel primo pomeriggio di ieri, 26 giugno, il corpo senza vita di una donna di 90 anni. Il dramma si è consumato a Pray. Stando alle ricostruzioni del caso, l'anziana è morta a seguito di una caduta accidentale all'interno del proprio appartamento.

All'arrivo del 118 e dei Carabinieri, non si è potuto fare altro che constatarne il decesso per cause naturali. La salma è stata poi restituita ai parenti.