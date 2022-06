Biella, si ferma per prendere un caffè ma dimentica il freno a mano: ritrova l'auto nel prato (foto di repertorio)

Parcheggia l'auto per andare a prendere un caffè ma dimentica di inserire il freno a mano. Al suo ritorno, la trova fuori strada, nel prato vicino. È accaduto, nei giorni scorsi, a Biella: a dare l'allarme lo stesso conducente del mezzo, che ha riportato pochi danni. Sul posto il carro attrezzi per le operazioni di rimozione. Presente anche la Polizia per i rilievi del caso.