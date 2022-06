È stata ritrovata dopo qualche ora la donna di 90 anni che si era allontanata da casa, facendo perdere le sue tracce. L'allarme, dato dai familiari, è scattato nella tarda mattinata di ieri, 26 giugno, a Pettinengo.

Le ricerche dei Carabinieri si sono da subito concentrate nei dintorni dell'abitazione in cui alloggiava. In seguito, l'anziana è stata intravista da un signore in un sentiero vicino casa: stanca ma in buono stato di salute, è stata assistita dal personale sanitario del 118.