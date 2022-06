Vigliano, 62 “pedoni e ciclisti” patentati con i corsi di educazione stradale

Dopo l’interruzione forzata causata dall’emergenza sanitaria, nell’anno scolastico appena concluso si sono tenuti nuovamente i corsi di educazione stradale per le classi quinte delle scuole primarie.

Dopo gli interventi presso le singole classi - nel rigoroso rispetto delle prescrizioni anticontagio - il percorso ha previsto una "visita d'istruzione" al Comando di Polizia Locale. Tre le classi coinvolte: due di Amosso ed una di S. Quirico, per un totale di 62 ragazzi. Due gli interventi tenuti dalla comandante Emanuela Scarpa presso le singole classi, sui temi della sicurezza stradale dei pedoni e dei ciclisti, le categorie di utenti della strada in cui i ragazzi di quinta si identificano maggiormente.

La visita in Comando, invece ha avuto un carattere più generale, su temi di educazione civica, approfondimenti sulla Polizia Locale e sul funzionamento della macchina “comune”. Nel corso della visita, i ragazzi hanno avuto modo di vedere come funziona la centrale operativa, le caratteristiche delle uniformi, dei veicoli, delle attrezzature e delle dotazioni in uso al personale di Polizia Locale; particolarmente interessante la possibilità per i ragazzi di sperimentare alcune attrezzature quali i giubbotti antiproiettile ed il metal detector.

Non è mancata la visita alla sede dei volontari di Protezione Civile (associazione ODV VVB Volontari Vigliano Biellese) che hanno mostrato ai ragazzi anche i loro mezzi e le loro attrezzature. Al termine tutti i ragazzi hanno ricevuto la patente di “pedone e ciclista” unitamente ad un gadget a ricordo dell’esperienza.

Un’esperienza, come le numerose edizioni passate, accolta positivamente dai ragazzi e dagli insegnanti e fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale. «Si tratta di un’iniziativa estremamente importante - commenta l’assessore all’istruzione Elena Ottino - perché i bambini fin da piccoli devono imparare a frequentare strade e piazze con le competenze adeguate. Conoscere la segnaletica ed i pericoli che la strada comporta significa acquisire autonomia e consapevolezza. Il percorso formativo che la nostra Polizia locale ha posto in essere è didatticamente innovativo per le strategie utilizzate; vedere dal vivo le strumentazioni ed i mezzi di cui la Polizia dispone incuriosisce i bambini ed è certamente più efficace di una lezione teorica. Un ringraziamento a tutto il personale del Comando e dei Volontari della VVB coordinati dal Presidente Daniele Zanellati.»

«La ripresa di questi corsi dopo il periodo più buio dell'emergenza sanitaria - conclude il sindaco Cristina Vazzoler - è un segno importante della costante collaborazione fra il Comune e l'istituzione scolastica per la formazione dei nostri ragazzi. Quella dell'educazione stradale è poi una tematica cui siamo da sempre particolarmente attenti, perché riguarda davvero tutti. Le basi poste da questo percorso con le scuole primarie sono determinanti per formare il senso civico dei bambini: pedoni e ciclisti ora, motociclisti e automobilisti domani.»