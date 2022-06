33 giovani al centro estivo di Viverone

Anche quest'anno ha aperto il centro estivo nel paese di Viverone. Lo annuncia il sindaco Renzo Carisio sui canali social dell'amministrazione: “Organizzato dalla Soc. Free Time in collaborazione con il Comune e grazie soprattutto alla disponibilità dell’Associazione Alpini di Viverone e Roppolo che danno a disposizione i locali comunali, sede della sezione, ricevuti in uso dal Comune. Il centro estivo assolve ad un importante funzione: da un lato è un sostegno per le famiglie dall’altro adempie al ruolo di aggregazione dei ragazzi. Inoltre, vede la presenza di 33 ragazzi e viene articolato con diverse uscite come giornate in piscina o con i cavalli ed escursioni in bicicletta. Diversi i ragazzi provenienti dai comuni limitrofi quali Azeglio, Cavaglià, Piverone, Settimo Rottaro e Zimone”.