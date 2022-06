Valle Cervo in festa al Santuario di San Giovanni, scoperta una lapide in ricordo di Angelo Zegna

Ieri al Santuario di San Giovanni d'Andorno, in occasione della festa patronale, il vescovo di Biella Roberto Farinella ha officiato la Santa Messa solenne, alla presenza di 8 sindaci della Valle Cervo, il presidente dell'Unione Montana, le Valete n'gipun, numerosi fedeli, con l'accompagnamento della cantoria "Accordi in Valle” che ha preso sede presso il Santuario.

Al termine della funzione, è stata inaugurata la vetrata artistica; in seguito è stata scoperta una lapide in ricordo di Angelo Zegna, benefattore del Santuario. Presenti le figlie Anna e Benedetta Zegna. Per l'occasione, il presidente dell'Opera Pia Laicale di San Giovanni, Pierluigi Touscoz, ha ricordato come i figli di Ermenegildo Zegna hanno portato a termine il collegamento della Val Sessera con la Valle Cervo attraverso la "Panoramica Zegna" (ora SP 113) “creando quindi un legame indissolubile tra le due comunità che si lega con la strada per Oropa voluta a fine '800 da Federico Rosazza – sottolinea - La famiglia Zegna ha manifestato la volontà di proseguire e incentivare i rapporti con la promozione di eventi turistico culturali che potranno solo portare benefici e sviluppo alle due comunità”. La giornata è terminata con un lauto buffet presso il vicino ristorante.