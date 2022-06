Pichetto sui 30 anni della Fondazione CRB: “Risorsa per il nostro territorio”

"Buon compleanno alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella che celebra i suoi primi trent'anni. Una risorsa per il nostro territorio capace di collaborare con le istituzioni sociali, economiche e civili partendo dall’originaria missione di ente morale, al fine di innalzare la qualità di vita dell'intera comunità". Lo ha dichiarato il viceministro allo Sviluppo Economico, Gilberto Pichetto, in occasione della cerimonia per il trentennale della Fondazione.

"Nate con una missione di natura essenzialmente di credito benefico le casse di risparmio hanno mantenuto e consolidato negli anni la propria missione", ha precisato Pichetto. "E' con questo spirito che oggi continuano come fondazioni più che mai a rappresentare un presidio fondamentale per la crescita del nostro capitale umano, soprattutto delle generazioni più giovani, a vantaggio dell'intero Paese. Come Governo l'obiettivo comune è investire in questa direzione facendo leva anche sulle straordinaria opportunità offerta dal Pnrr: un impegno che abbiamo verso le nostre comunità, verso i nostri ragazzi e i futuri nipoti".