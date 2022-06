Lavori in corso a Valdilana, ecco lo stato dei cantieri

Oggi partono i lavori di sistemazione dei tagli della fibra, esattamente da frazione Lora fino a scendere poi a Ponzone, con chiusura del cantiere il prossimo 22 luglio. Lo comunica il Comune di Valdilana.

“Nelle more dei lavori di ripristino abbiamo concordato interventi più completi e quindi verranno asfaltati parti più ampie di quelle previste per pareggiare il forte disguido che abbiamo dovuto subire in questi mesi – spiegano dall'amministrazione - Pertanto la strada a senso unico di frazione Pratrivero verrà ripristinata, come su tutte le strade comunali ed in ultimo verranno riportato a servizio tratti a mezza corsia. Contestualmente oggi verrà anche avviato il cantiere per il rifacimento del marciapiede di frazione Lora, con durata prevista di 10 giorni. Il cantiere già avviato a Crocemosso vedrà dal 27 in avanti l'intervento della Provincia per l’asfaltatura. In settimana verrà finito il taglio dei cigli stradali nelle municipalità in cui non è ancora stato fatto. Infine è iniziato il cantiere in frazione Ponzone per la sistemazione della Piazza XXV Aprile e il posizionamento dei parapedoni”.