Cossato, allagamento al mercato coperto: si procede verso l’intervento sulle grondaie

Dopo i recenti acquazzoni, il problema dell’allagamento del mercato coperto di Cossato, in via Ranzoni 43, si è riproposto. L’operazione di intervento sulle grondaie, costruite in passato per far fronte a piogge di minore intensità, e dunque troppo piccole per reggere temporali più forti, proseguirà con la costruzione di un supporto in grado di far meglio defluire le acque, evitando così il ripresentarsi della spiacevole situazione.



Oggetto di quest’ultimo intervento, sarà la grondaia che ha causato il recente problema, dal momento che sulle altre si è già operato. L’assessorato ai Lavori Pubblici, guidato da Cristina Bernardi, è già all’opera sulle pratiche burocratiche che consentiranno l’inizio dei lavori e l’obiettivo è quello di risolvere il tutto il prima possibile.