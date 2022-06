Callabiana, capofila di un progetto pilota delle Comunità energetiche in collaborazione con Ener.Bit, VIDEO

Callabiana si è reso disponibile a dare vita a un progetto pilota delle Cer, Comunità energetiche.

"Abbiamo avuto la fortuna di ottenere dei fondi come Comune confinante con le Ragioni a Statuto speciale - spiega il sindaco Lorenzo Vercellitti - , che abbiamo deciso di investire in un impianto fotovoltaico per abbattere i costi di energia elettrica e illuminazione pubblica. Nel contempo è venuta fuori la possibilità di collaborare con Ener.Bit per realizzare questa Cer e ci è sembrato opportuno sfruttare la possibilità di farlo. Andare incontro a cittadini in questo momento è fondamentale".