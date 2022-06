Valle Oropa Trail, a Pralungo si cammina per sostenere la lotta contro i tumori dei bambini (foto e video di D. Finatti per newsbiella.it)

Grande partecipazione questa mattina a Pralungo per il Valle Oropa Trail, la camminata ludico motoria a passo libero volta a sostenere la lotta contro i tumori dei bambini. L’intero ricavato della manifestazione, infatti, verrà devoluto a supporto dell’Associazione UGI presso l’Ospedale Regina Margherita di Torino.

Giovani, famiglie, runners, sportivi, coppie: tutti presenti per una lodevole iniziativa in ricordo di: Nicola Aimola, ex presidente degli Amici della Valle, il piccolo grande Vittorio, insieme alla nonna Dona, l’amico Gianluca Finotello e lo scout Gregorio Messina. Il gruppo ha affrontato un percorso di 4,5 km con partenza dalla frazione Valle e arrivo al piazzale dell’ex stazione del trenino di Oropa, con ristoro finale per i partecipanti.