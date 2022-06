Calcio, scattano gli Open Day della Biellese

L’estate si tinge di bianconero, i colori della Biellese 1902. Mercoledì 6, venerdì 8 e sabato 9 luglio il Club apre le porte ai più piccoli, alle annate dal 2009 al 2017. Scattano gli Open Day, tre giornate di divertimento e gioco per provare l’emozione di indossare la storica maglia bianconera. La cornice, il campo di allenamento della Prima Squadra, a Biella in Corso 53° Fanteria.

Per i nati dal 2013 al 2017 l’appuntamento è previsto mercoledì 6 luglio dalle 17.30 alle 19.00 e sabato 9 dalle 10.30 alle 12.00, mentre per i nati dal 2009 al 2012 l’appuntamento è venerdì 8 luglio dalle 17.30 alle 19.00. La sessione di sabato 9 mattina è aperta anche alle annate 2010, 2011 e 2012. Sia per i piccoli atleti già tesserati sia per chi vuole provare per la prima volta una nuova esperienza non è necessario iscriversi, basta presentarsi liberamente al campo di allenamento il giorno corrispondente alla propria annata.