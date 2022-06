Boxing Biella in alto con Matteo Neggia

Sabato 25 giugno Boxing club Biella-FumononFumo vedeva la partecipazione dello Junior Matteo Neggia, ragazzino con un carattere deciso e di alte ambizioni. Matteo è entrato in palestra in punta dei piedi, ex karateka aveva bisogno di stimoli differenti, un contatto maggiore e la possibilità di provare a incanalare la parte emotiva in un contesto sportivo.

E così è stato, nella palestra di Ponderano dove ormai i corsi e gli istruttori sono collaudati da ben 17 anni, Matteo è un altro tassello su cui il maestro Scaglione ed i collaboratori hanno investito ed ancora lo faranno vista la giovane età del ragazzo non ancora 15enne.

Sabato, seguito dal tecnico Bulfoni, ha dato prova di intelligenza e scaltrezza pugilistica destreggiandosi contro un avversario con pari match Matteo Chiaruzzi della Pugilistica Gallaratese, gestendo fin dai primi secondi un incontro che l’ha portato, alla fine sei tre round da 2’ alla vittoria netta. Certamente ci sono stati degli errori ed è su questi che si potrà lavorare in palestra ma il risultato e la soddisfazione della 2 vittoria consecutiva, danno animo a tutta la squadra.

Ora Matteo come altri 6 pugili biellesi, sta completando il ciclo di allenamenti così da arrivare pronti e per dare ancora una volta spettacolo alla manifestazione pugilistica più conosciuta nel Biellese, Boxe sotto le Stelle in programma per il 9 luglio bella splendida location del Piazzo.