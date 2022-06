Basket, tanti giovani a Candelo al 3 vs 3 (foto di D. Finatti per newsbiella.it)

“Candelo si conferma location ottima per gli eventi più diversi, dalla cultura allo sport, trasformandosi ogni volta per un nuovo successo”. Lo afferma il sindaco Paolo Gelone in occasione del 3vs 3 di Biella Next, andato in scena nella giornata di ieri, 25 giugno. “Davvero bellissimo ed emozionante vedere così tanti giovani e così tanta passione – sottolinea il primo cittadino - Candelo non si ferma mai, avanti tutta”.